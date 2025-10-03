Los Bomberos de Salamanca retiran un avispero en la plaza de la Concordia

En el mediodía de este viernes, efectivos del cuerpo de Bomberos han intervenido en la plaza de la Concordia tras recibir un aviso por la presencia de un avispero en una de las ventanas del centro municipal Julián Sánchez “El Charro”, localizado en la Plaza de la Concordia.

La rápida actuación, pasadas las 15:00 horas, permitió retirar el nido sin que se registraran incidentes ni riesgos para los viandantes ni para las personas que se encontraban en el edificio.

El operativo se desarrolló de forma coordinada y concluyó en pocos minutos, garantizando la seguridad en una de las zonas más concurridas de Salamanca.