Los trabajadores del Polígono Industrial del Montalvo están en alerta por un incendio junto a una de las naves de la zona pertenecientes a Carbajosa de la Sagrada. Hasta el lugar, se han desplazados los bomberos de la Diputación de Salamanca que se encuentran en estos momentos sofocando las llamas.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, varios vehículos están en peligro tras incendiarse uno de los descampados, teniendo que sofocar los bomberos de la Diputación de Salamanca las llamas en algunos de ellos. Además, muchos trabajadores de la zona han retirado sus turismos ante el riesgo de que el fuego pudiera calcinar los vehículos.

Del mismo modo, el fuego se puede apreciar a varios kilómetros desde el epicentro del incendio, lo que ha hecho que muchos testigos llamen a los Servicios de Emergencias del 1-1-2 para sofocar las llamas lo antes posible. De momento, varios vehículos de los bomberos del parque de Villares se encuentran en las labores de extinción del mismo.

Asimismo, el fuego se ha propagado por la zona provocando una gran columna de humo negro visible a varios kilómetros, en donde se ha acordonado la zona. La Guardia Civil se encuentra controlando el tráfico de la zona. De momento, cuatro vehículos de los bomberos del parque de Villares han conseguido aplacar las llamas y se encuentran refrescando la zona.

De momento, las autoridades que se han acercado hasta el lugar han cortado al tráfico de vehículos en la calle Juan de la Cierva. Más tarde, todas las vías de acceso al polígono se han cortado como medida de precaución.

Los bomberos sofocan un gran incendio en el Polígono Industrial de Los Montalvos

El fuego se habría originado en un campo de pasto en las cercanías del polígono, lo que hizo que se extendiera rápidamente por el lugar afectando a varios vehículos de la zona. De momento, los bomberos de la Diputación de Salamanca se encuentran refrescando la zona y todo está bajo control.