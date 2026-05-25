Los bomberos de Villares atienden a un motorista herido tras un accidente contra un turismo

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar contra un turismo en la calle Cascajares, junto al cruce de Calzada de Toro situado cerca del polígono industrial de Villares de la Reina.

El incidente se ha registrado sobre las 20:16 horas, momento en el que los bomberos del parque de Villares de la Reina salían a socorrer a la persona herida tras producirse el accidente a escasos metros de los mismos.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico para regular y controlar el tránsito de vehículos, además de una ambulancia que ha atendido in situ al herido tras la asistencia recibida por parte del Servicio de Extinción de Incendios.

Más tarde, ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una exploración más profunda de las heridas.