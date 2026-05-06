Se busca coche robado en el Polígono de los Villares

El propietario de un vehículo Volkswagen Golf han interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil tras sufrir el robo de su coche durante la madrugada de este martes. El incidente ha tenido lugar en el Polígono de los Villares a la 01.20 horas de la noche.

Se trata de un Volkswagen Golf GTI en color gris que tiene varios detalles que lo distinguen del resto, como el logo de la marca los espejos retrovisores en color negro.

La denuncia ya ha sido tramitada, pero igualmente el propietario ha lanzado un llamamiento para pedir ayuda a la ciudadanía para localizar su coche, por lo que pide que si alguien lo ve, puede llamar al 601123864 o ponerse en contacto con la Guardia Civil.