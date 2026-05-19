Buscan al autor de un violento asalto a una mujer de 85 años en plena calle en Peñaranda

Durante el mediodía de este pasado lunes, poco antes de las 14:00 horas en el municipio salmantino de Peñaranda de Bracamonte, una mujer fue víctima de un violento asalto en la vía pública y a plena luz del día.

Tal y como ha podido confirmar este medio, los hechos tuvieron lugar en la calle de La Cruz cuando el ladrón, un hombre aún sin identificar, se acercó a la señora y le arrancó una cadena del cuello.

El robo se produjo con tanta violencia que, producto del mismo, la víctima, de 85 años, cayó al suelo y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios in situ; finalmente, fue trasladada al Hospital de Salamanca.

El autor del asalto, por su parte, huyó del lugar y logró evadir a los agentes de Policía que, inmediatamente después de lo ocurrido, se personaron en el lugar de los hechos.

La investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido. Entre las diligencias abiertas, los agentes están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad próximas al lugar del asalto y trabajan también en la localización de un vehículo que podría estar relacionado con los hechos.