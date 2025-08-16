Buscan a un hombre desaparecido de 77 años en Barbalos

La Guardia Civil de Salamanca ha activado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 77 años desaparecido en el término municipal de Barbalos (Salamanca). El operativo se puso en marcha este viernes a partir de las 16:00 horas, momento en el que se tuvo constancia de la desaparición del vecino.

El desaparecido responde al nombre de José Luis y, según la información facilitada, padece síntomas de alzhéimer. Se desplaza con ayuda de un andador y en el momento de su desaparición vestía un pantalón largo de color marrón con tirantes y una camisa blanca a rayas burdeos.

En el dispositivo de búsqueda participan patrullas de la Compañía de Béjar y efectivos del SEPRONA de Salamanca. Además, la operación cuenta con el apoyo de drones de la Comandancia, que permiten ampliar el radio de rastreo en la zona y acceder a terrenos de difícil alcance.

La Guardia Civil mantiene activo el operativo y solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a José Luis. Cualquier persona que pueda haberlo visto debe ponerse en contacto con los agentes de inmediato a través de los canales oficiales.