Buscan a un hombre visto por última vez en los entornos del embalse de La Almendra

Un varón, cuyo nombre es Agustín, se encuentra desaparecido. Tal y como indica Zamora24horas, el desaparecido fue visto por útima vez este lunes 22 de septiembre en los alrededores del embalse de La Almendra, cerca del municipio Carbellino de Sayago, una zona limítrofe entre la provincia de Zamora y Salamanca, separados por el pantano.

Al parecer, viajaba en un vehículo modelo Peugeot 307, de color rojo y matrícula 7405DTG que, según familiares, debería haber llegado a casa en la tarde de este lunes. Al no hacerlo, estos denunciaron su desaparición ante la Guardia Civil que no lograron dar con su paradero durante la tarde y noche de este lunes.

La batida de búsqueda se ha reanudado este lunes por la mañana con patrullas de Seguridad Ciudadana y SEPRONA (con embarcación), Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Atención al Peregrino (OMAP), así como el helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, con base en León, todo ello dirigido y coordinado por el teniente Adjunto de la Compañía de Zamora.