Buscan a una menor desaparecida en Salamanca desde este martes

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha advertido de la desaparición de una menor de edad en Salamanca.

Según la información proporcionada, la adolescente, que tiene 16 años, desapareció este martes, 3 de febrero, y todavía no se tienen pistas sobre su paradero.

Mide 1,55 y es de complexión delgada. Tiene el pelo castaño, liso y largo.

La última que se vio a Irene vestía una sudadera negra con cremallera y pantalón de chándal. Además, portaba un bolso de hombre de cuadros negros y blancos.

Cualquier pista sobre su paradero se puede proporcionar al 091 de la Policía Nacional.