Localizada por una patrulla de la Guardia Civil la mujer de 33 años desaparecida en La Fuente de San Esteban
La Guardia Civil activó un operativo de búsqueda por el aviso de la desaparición de la mujer que salió a pasear a las 20:00 horas. Ha sido localizada y trasladada al centro de salud del municipio para una evaluación, aunque se encontraba en buen estado de salud
Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han localizado a la mujer de 33 años que había desaparecido en las inmediaciones de la localidad de La Fuente de San Esteban.
Según informan fuentes de la Comandancia de Salamanca, tras activar el dispositivo de búsqueda, al recibir un aviso sobre las 21:25 horas donde se alertaba de que la mujer no había regresado a su domicilio después de salir a pasear, una patrulla ha conseguido localizarla en buen estado de salud
El Instituto Armado había informado que la mujer salió a las 20:00 horas y no había regresado. Tras su localización ha sido trasladada al centro de salud de La Fuente de San Esteban para una evaluación.
La Guardia Civil ha aprovechado este suceso para recordar la importancia de comunicar lo antes posible la desaparición de una persona, desmintiendo, una vez más, el mito de que hay que esperar 24 horas. En este caso, dada la rápida denuncia, se ha podido evitar cualquier consecuencia.
