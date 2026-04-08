La búsqueda de José Luis se amplía a la provincia de Zamora tras un posible avistamiento

La búsqueda de José Luis P.M., desaparecido el pasado 30 de marzo en Salamanca, se ha extendido en las últimas horas a la provincia de Zamora. La decisión se produce tras haber recibido un aviso en el que se alertaba que se le podía haber visto recientemente en esta zona, tal y como ha informado la propia familia a través de redes sociales.

El hombre, de 67 años, mide aproximadamente 1,75 metros, pesa unos 70 kilos y presenta complexión delgada. Tiene los ojos marrones, el cabello canoso y utiliza gafas graduadas. En el momento de su desaparición, cabe recordar, vestía una chaqueta azul.

Desde el inicio del operativo, las labores de búsqueda se han centrado fundamentalmente en Salamanca, tanto capital como provincia, donde se perdió su rastro. Sin embargo, este nuevo indicio ha llevado a ampliar el radio de acción hacia Zamora, solicitando la colaboración ciudadana en toda la provincia.

La desaparición ha sido catalogada como de alta vulnerabilidad, lo que ha intensificado la difusión del caso y la urgencia de encontrarle. Se pide a cualquier persona que pueda aportar información que contacte con los teléfonos habilitados o con los servicios de emergencia.