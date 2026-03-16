Un butrón en Valladolid conduce a la detención del autor de un robo en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre por su presunta implicación en un robo con fuerza perpetrado en una nave industrial en Valladolid donde, en total, se sustrajo un botín de herramientas cuyo valor ascendía a los 119.500 euros.

La investigación llevada a cabo por los agentes permitió vincular al individuo con otro robo de características similares ocurrido en Salamanca el pasado mes de febrero.

En el caso de Valladolid, la denuncia fue interpuesta el 9 de marzo por el responsable de la empresa afectada. Las pesquisas policiales permitieron localizar las herramientas robadas en un local situado en un polígono industrial por lo que, tras obtener la orden juidical, se procedió al registro del inmueble el pasado 12 de marzo.

En el local en cuestión, propiedad del sospechoso, se logró dar con todo el material robado por lo que, refieren fuentes policiales, se procedió a su detención como presunto autor del robo.

Ahora bien, la investigación se saldó con una segunda detención: la de la pareja del detenido, a la que se acusa de ocultación del material robado y, por ende, de un delito de encubrimiento.

El modus operandi del individuo, con evidente planificación y empleando el método del butrón, permitió a los investigadores vincular el robo de Valladolid con otro cometido en Salamanca durante la madrugada del 23 de febrero de este mismo año.

Los autores emplearon una furgoneta y un turismo para sustraer el material de un local ubicado en el polígono industrial El Montalvo y se hicieron, en total, con cobre y metal valorado en 7.500 euros.

Pese a que ambos detenidos han pasado a disposición judicial, la investigación continúa abierta con el fin de determinar la posible implicación de otras personas en estos robos.