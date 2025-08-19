Cabezuelo, el miembro de La Manada con mayor condena, obtiene su segundo permiso en la cárcel de Topas

El miembro de la Manada Alfonso Jesús Cabezuelo, quien cumple condena en la prisión de Topas, ha sido beneficiado con un segundo permiso de cuatro días, autorizado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Castilla y León, cuya fecha exacta aún no ha trascendido.

Así lo ha avanzado el diario ABC recordando que Cabezuelo, como informó este medio, ya disfrutó de su primer permiso penitenciario el pasado junio.

La decisión de conceder este permiso se fundamentó en la buena conducta demostrada por el preso durante el cumplimiento de su condena, habiéndose valorado también factores como la finalización de un grado de Psicología y su participación activa en diferentes programas orientados a su reinserción.

Cabe recordar que Cabezuelo cumple condena, un total de 22 años, por haber participado en la violación grupal de una joven en los Sanfermines de 2016, así como por otros delitos.

De hecho, de todos los miembros de la conocida como La Manada, Cabezuelo es el que cumple la condena más elevada: quince años de prisión por la violación grupal en Pamplona, tres años y tres meses por la grabación de los hechos anteriores, un año y medio más por abusar de otra joven en Córdoba y otra condena por lesiones.

Desde el 1 de enero de 2023, Cabezuelo ya había purgado una cuarta parte de su pena siendo este un requisito indispensable para poder optar a los permisos penitenciarios.

Asimismo, en septiembre de ese mismo año, Cabezuelo difundió públicamente una carta en la que, frente a las rebajas de condenas de las que se habían beneficiado otros tres miembros de La Manada, manifestaba su voluntad de cumplir íntegramente la pena y su compromiso y disposición a la reinserción.