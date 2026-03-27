Cae un árbol de grandes dimensiones en el parque de las Salesas

Cae un árbol en el parque de las Salesas

En la tarde de este viernes, un árbol se ha caído en el parque de las Salesas, en Salamanca capital.

El suceso no se ha cobrado heridos, pese a que el árbol ha caído en la acera.

Cae un árbol en el parque de las Salesas | Andrea Mateos

Tras ser alertados los funcionarios municipales, se ha procedido a asegurar la zona para evitar incidentes a mayores.

Asimismo, también se ha troceado y se procederá a su retirada por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salamanca.

Por el momento, no han trascendido las causas del suceso.