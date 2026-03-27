Cae un árbol de grandes dimensiones en el parque de las Salesas
El incidente no se ha cobrado heridos y los funcionarios municipales han procedido a asegurar la zona
En la tarde de este viernes, un árbol se ha caído en el parque de las Salesas, en Salamanca capital.
El suceso no se ha cobrado heridos, pese a que el árbol ha caído en la acera.
Tras ser alertados los funcionarios municipales, se ha procedido a asegurar la zona para evitar incidentes a mayores.
Asimismo, también se ha troceado y se procederá a su retirada por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salamanca.
Por el momento, no han trascendido las causas del suceso.
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