Cae un árbol de grandes dimensiones en el parque de las Salesas

El incidente no se ha cobrado heridos y los funcionarios municipales han procedido a asegurar la zona

Cae un árbol en el parque de las Salesas
Cae un árbol en el parque de las Salesas | Andrea Mateos

En la tarde de este viernes, un árbol se ha caído en el parque de las Salesas, en Salamanca capital.

El suceso no se ha cobrado heridos, pese a que el árbol ha caído en la acera.

Cae un árbol en el parque de las Salesas
Cae un árbol en el parque de las Salesas | Andrea Mateos

Tras ser alertados los funcionarios municipales, se ha procedido a asegurar la zona para evitar incidentes a mayores.

Asimismo, también se ha troceado y se procederá a su retirada por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salamanca.

Por el momento, no han trascendido las causas del suceso.

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