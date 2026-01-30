La cabeza de una gárgola de entre 25 y 30 kilos de peso se ha desprendido de la fachada de la Catedral de Salamanca. Se trata, han referido fuentes municipales, de una pieza decorativa que se localizaba en la línea de imposta del contrafuerte circular, en el pináculo más cercano a la crestería de la fachada principal.

La pieza, ha confirmado este medio, cayó en un primer momento sobre la balconada del espacio Ieronimus y, posteriormente, se precipitó hasta la vía pública. El impacto provocó que la figura, de grandes dimensiones, se fragmentara en varios pedazos que quedaron esparcidos en el suelo.

Cae la cabeza de una gárgola de la fachada de la Catedral de Salamanca

El aviso se recibió alrededor de las 23:00 horas, lo que motivó la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, que procedieron a asegurar el entorno y a realizar una primera inspección del lugar. La zona fue inmediatamente vallada como medida preventiva para garantizar la seguridad de peatones y visitantes. El incidente, por otro lado, no se ha cobrado heridos.

Tal y como se ha referido en un comunicado de prensa: "Como medida preventiva y dentro de los protocolos habituales de conservación del monumento, la Catedral va a proceder a realizar actuaciones de emergencia de carácter técnico para la revisión de esta zona concreta, con el objetivo de verificar su estado y garantizar la seguridad, evitando posibles desprendimientos que pudieran suponer un riesgo para los viandantes. Estas actuaciones se desarrollarán de manera inmediata y no alteran la situación general de seguridad del conjunto catedralicio, que permanece en condiciones normales".