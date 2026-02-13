Cae parte de la muralla en Miranda del Castañar a causa de la meteorología

Parte de la muralla se ha precipitado en Miranda del Castañar a causa de la meteorología que está azotando la provincia de Salamanca. En esta ocasión ha sido en la calle Alhóndiga del municipio, una pequeña rúa que ha puesto en peligro tanto la vía de acceso a la misma como a los vecinos de la localidad.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, el incidente se ha producido a las 21:16 horas de la noche y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y los Servicios de Extinción de Incendios de Béjar, cuya dotaciones se encuentran trabajando en el lugar.

Previsiblemente no ha habido heridos tras el aviso que ha entrado en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León. Este medio ampliará información.