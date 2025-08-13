Cae la rama de un árbol en pleno centro de Salamanca

La rama de un árbol ha caído en mitad de la calle Bientocadas, en el cruce con la calle El Arco, a primera hora de la mañana de este miércoles, 13 de agosto. Dos patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para controlar el tráfico de vehículos de carga y descarga.

El incidente se ha saldado, afortunadamente sin heridos, y el consistorio salmantino ha realizado las labores oportunas para quitar lo antes posible la rama y evitar incidentes mayores.

Policía Local y efectivos del Ayuntamiento de Salamanca trabajando en la caída de la rama del árbol

Esto se suma a otra rama caída en la localidad de Villares de la Reina en la noche del lunes. Por suerte, no hubo que lamentar heridos.