Cae la rama de un árbol en pleno centro de Salamanca

El suceso ha tenido lugar en la calle Bientocadas a primera hora de la mañana y la Policía Local controla la zona

La rama de un árbol ha caído en mitad de la calle Bientocadas, en el cruce con la calle El Arco, a primera hora de la mañana de este miércoles, 13 de agosto. Dos patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para controlar el tráfico de vehículos de carga y descarga.

El incidente se ha saldado, afortunadamente sin heridos, y el consistorio salmantino ha realizado las labores oportunas para quitar lo antes posible la rama y evitar incidentes mayores.

Esto se suma a otra rama caída en la localidad de Villares de la Reina en la noche del lunes. Por suerte, no hubo que lamentar heridos.

