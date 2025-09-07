La caída de otro árbol de grandes dimensiones en Peñasolana reaviva la preocupación por la seguridad entre sus vecinos

La caída de un nuevo árbol de grandes dimensiones junto a una zona de merendero y columpios de un parque de Peñasolana, en el municipio de Carrascal de Barregas, ha reavivado la preocupación por la seguridad entre los vecinos. Y es que este incidente se suma a otro de características similares acontecido el pasado 20 de junio.

En esa ocasión, un árbol se desplomó en una de las atracciones de feria. El suceso causó un gran susto entre los presentes y una niña resultó herida, sufriendo una hemorragia nasal debido al impacto de una rama. El aviso se dio a las 23:47 horas y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y evitar daños mayores.

El Ayuntamiento prometió revisar todos los árboles tras este incidente, lo que contrasta con la caída que se ha producido este domingo y que ha obligado a precintar el parque. La reiteración de estos sucesos, además, ha puesto en alerta a los vecinos de Carrascal de Barregas, que esperan que se realicen las investigaciones pertinentes y que se tomen medidas preventivas para garantizar la seguridad en la zona y evitar futuros accidentes.