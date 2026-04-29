La caída de una moto y el choque entre dos turismos deja dos heridos en Salamanca
La calle Palos de la Frontera y la glorieta de la Charrería han sido los lugares donde han ocurrido los hechos
Durante la tarde de este miércoles, el 112 ha sido alertado de dos nuevos accidentes de tráfico en la ciudad de Salamanca. Tal y como apuntan las propias fuentes, a las 16:20 horas ha tenido lugar una caída de moto a la altura del número 9 de la calle Palos de la Frontera, donde el motorista, de unos 30 años, ha requerido asistencia sanitaria por dolor en las manos y en una rodilla.
Este suceso se ha cometido siete minutos después de que se registrase, a las 16:13 horas, una colisión por alcance entre dos turismos en la glorieta de la Charrería de la capital del Tormes, donde las autoridades han solicitado también asistencia médica para atender a un hombre de unos 30 años por dolencias en la espalda. Tal y como apunta el 112, ambos sucesos han requerido avisar a la policía local de Salamanca, a CNP y a Sacyl.
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