La caída de unas piedras en la plaza de Gabriel y Galán moviliza a los bomberos de Salamanca

Bomberos de Salamanca y Policía Local en la actuación de este martes, 5 de mayo

Varios vecinos de Salamanca han dado la voz de alarma tras presenciar la caída de unos cascotes de uno de los balcones situados en la céntrica plaza de Gabriel y Galán, lo que ha movilizado a los bomberos del parque de la capital del Tormes hasta el lugar de los hechos.

Bomberos de Salamanca y Policía Local en la actuación de este martes, 5 de mayo

En el momento de llegar, han realizado las inspecciones de seguridad necesarias, además de haber retirado algunos de los cascotes que han caído en la vía pública para limpiar toda la zona.

Bomberos de Salamanca y Policía Local en la actuación de este martes, 5 de mayo

Además, la Policía Local de Salamanca se han desplazado hasta el lugar para controlar el tráfico mientras realizaban todas las labores de supervisión.