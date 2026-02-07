Caídas de muros, árboles y antenas por el viento durante la jornada de sábado

Bomberos de Salamanca en una foto de archivo durante una intervención

Las fuertes rachas de viento registradas durante este sábado con la llegada de la borrasca Marta, han obligado a los bomberos a acudir a varios incidentes.

Uno de los primeros ocurrió en la calle Buenaventura, en la carretera de Aldeatejada, donde un muro se derrumbó debido al viento. Los bomberos aseguraron la zona.

Poco antes de las 14:00 horas, los bomberos también respondieron a un incidente en la zona del Paseo del Rollo, donde acudieron para asegurar un árbol que se balanceaba debido al fuerte viento con el riesgo de caer.

Pasadas las 15:00, acudieron a la calle Alonso de Ojeda, donde una antena se desprendió de un edificio.

Asimismo, en la provincia de Salamanca y más en concreto en El Maíllo se ha registrado pasadas las 13:00 horas rachas de viento de 97 kilómetros por hora.