Un camión se empotra contra un coche en la calle Peña de Francia
La colisión se habría saldado con un herido: el conductor del coche implicado en el siniestro
A la altura del número 9 de la calle Peña de Francia, se han movilizado en la mañana de este martes efectivos de la Policía Local de Salamanca, así como personal sanitario de Sacyl, alertados por el choque de un camión y un turismo.
La colisión por alcance, refieren fuentes oficiales, se habría saldado con un herido: el conductor del coche implicado en el siniestro.
Se trata, explican, de un hombre de 42 años que, producto del impacto, presentaba dolor en el cuello y la espalda. A la llegada de los servicios de emergencia al lugar de los hechos se encontraba consciente.
