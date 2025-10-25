Un camión de limpieza pierde el control en la calle Arco con Padilleros, derriba bolardos y causa daños en una fachada

Un camión del servicio municipal de limpieza protagonizó en la madrugada de este sábado, a las 1:47 horas, un aparatoso accidente en la confluencia de las calles Arco y Padilleros, tras perder el control y colisionar contra varios bolardos y la fachada de un establecimiento.

El impacto provocó daños materiales significativos aunque no hubo que lamentar heridos. El vehículo derribó parte de la protección metálica y dañó el escaparate del local, generando un gran susto entre los vecinos de la zona.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local, que acordonaron la zona.