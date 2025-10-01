Un camión pierde su carga y bloquea la A-62 a su paso por Salamanca

Un camión pierde en la carga en la A-62, a la altura del Helmántico

A las 14:30 horas de este miércoles, un camión que circulaba en sentido Burgos ha sufrido una incidencia en el punto kilométrico 248 de la autovía A-62, a la altura de Villares de la Reina.

El conductor del vehículo se ha visto obligado a frenar bruscamente al encontrarse con obras de mantenimiento que se estaban llevando a cabo en el carril derecho de la calzada, donde se realizaban trabajos de asfaltado. Como consecuencia de esta maniobra, la carga que transportaba el camión se ha desplazado violentamente hacia la parte delantera, golpeando la cabeza tractora y dejando el vehículo inmovilizado, ocupando completamente el carril izquierdo.

Este incidente ha provocado un bloqueo parcial de la vía desde las 14:30, que se ha convertido en un corte total del tráfico a las 17:30 horas en sentido Burgos, ya que el carril derecho permanecía cerrado debido a los trabajos de mantenimiento en curso.

Actualmente, el vehículo siniestrado se encuentra señalizado por el personal de mantenimiento, mientras se coordinan las labores necesarias para su retirada. Sin embargo, estas maniobras requieren cortar por completo el tráfico en ese sentido de la marcha.

La Guardia Civil de Tráfico ha procedido al corte total de la A-62 en sentido Burgos a la altura del punto kilométrico 248, estableciendo un itinerario alternativo obligatorio para todos los vehículos. El desvío se realiza a través de la autovía A-66 desde el kilómetro 336 hasta el 325, donde los vehículos con destino Burgos son redirigidos por la carretera A-630 a la altura del enlace con la A-332, y posteriormente por la A-335, hasta reincorporarse a la A-62 en el kilómetro 238.

Por el momento, se desconoce el tiempo estimado para la retirada del camión y la normalización del tráfico.