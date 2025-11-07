Un camión se queda atascado en una rotonda de Santa Marta de Tormes
Un incidente de tráfico ocurrido en la mañana de este viernes, poco antes de las 11:00 horas en Santa Marta, y protagonizado por un camión de grandes dimensiones, ha llamado la atención de varios conductores.
Tal y como habrían confirmado testigos presenciales, y como se puede comprobar en la imagen, el vehículo habría quedado atascado en la rotonda que da acceso a las urbanizaciones Almendares, Los Olivos y Los Sauces, en la intersección de la N-501.
El conductor del vehículo pesado habría tenido serias dificultades para maniobrar en la rotonda, cuyo radio es reducido; así pues, al intentar girar, la cabina del camión habría quedado parcialmente hundida en la cuneta.
El incidente, refieren las primeras informaciones, no se habría cobrado heridos.
