Un camión se sale de la carretera en Nava de Sotrobal

Este domingo 26 de abril, alrededor de las 20:20 horas, las carreteras de Salamanca han vuelto a ser testigo de un accidente de tráfico.

En concreto, ha sido en el punto kilómetrico 4 de la carretera SA-114, en Nava de Sotrobal, donde se ha producido la salida de vía de un camión. En el incidente, el conductor del vehículo, un varón de uno 50 años, se encontraba consciente pero mareado.

Rápidamente, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha trasladado el aviso de accidente a la Guardia Civil de Tráfico, para que controle la situación, y a Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos para prestar asistencia sanitaria al conductor del camión.