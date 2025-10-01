Un camión se salta la señal de Stop y colisiona con otro en Robliza de Cojos

Pese a lo aparatoso del accidente, no hay que lamentar heridos

Dos camiones han colisionado a las 11:36 horas de este miércoles, 1 de octubre, en el kilómetro 266 de la carretera nacional 620, a la altura de Robliza de Cojos, según informa un portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Al parecer, uno de los camiones se ha saltado la señal de Stop, colisionando con el otro vehículo. Pese a lo aparatoso del accidente, no hay que lamentar heridos y no ha sido necesaria la presencia del personal del Sacyl.

Sí ha intervenido, en cambio, la Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo ocurrido, cortar la carretera a la circulación y redireccionar a los vehículos a la altura de Robliza de Cojos. Se espera que la 620 vuelva a estar operativa en los próximos minutos.

