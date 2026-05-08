Un camión y un turismo chocan en la A-66, en el límite entre Salamanca y Extremadura

Un camión y un turismo han chocado en la A-66 en la tarde de este viernes.

Pese a que en un primer momento desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se informó de que el accidente se había producido a la altura del municipio de Peñacaballera, integrado en la comarca de la Sierra de Béjar, finalmente confirman que el punto exacto donde ha tenido lugar el siniestro se encuentra en el límite entre la provincia de Salamanca y de Cáceres, aunque pertenece ya a tierras extremeñas.

El siniestro vial se ha producido a un kilómetro del punto kilométrico 424 y hasta allí ha ido la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de Extremadura que se han encargado de trasladar a al menos una persona herida.

El aviso por el accidente se ha producido alrededor de las cuatro y media de la tarde.

Pese a que la DGT no ha informado de carriles cortados por el accidente, se recomienda extremar las precauciones en ese tramo para el resto de vehículos, ya que se desconoce el estado de la calzada en dicho punto.