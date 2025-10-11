Un campo de Valdecarros arde durante una hora a primera hora de este sábado

A primera hora de este sábado 11 de octubre, sobre las 6:30 horas, se ha iniciado un incendio en Valdecarros, tal y como indica la Junta de Castilla y León a través de INFOCAL.

Hasta allí se han desplazado hasta cuatro medios, entre los que se incluyen tres autobombas y un agente medioambiental.

Ha sido sobre las 7:45 horas cuando el fuego ha pasado a considerarse controlado, lo que supone que el territorio, del que aún se desconozce cuánto se ha visto afectado, ha ardido durante más de una hora.

Además de su perimetración, también se desconocen sus causas.