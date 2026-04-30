Una carretilla elevadora echar a arder de madrugada en Salamanca

Una carretilla elevadora ha echado a arder esta madrugada, sin que todavía se conozcan los motivos, en la calle San Pascasio, en pleno Barrio Blanco de Salamanca. Los bomberos del parque de Salamanca han tenido que intervenir tras recibir un aviso a la una y doce minutos de la madrugada.

El incendio ha afectado a una carretilla marca Manitou que se encontraba junto a un edificio en obras. El fuego solo habría afectado a la máquina, ya que la caseta de obra junto a la que estaba aparcada no ha sufrido desperfectos.