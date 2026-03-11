El caso de la mujer retenida durante cinco meses en un piso de Chamberí llega a la Audiencia Provincial de Salamanca

Liberan a una mujer retenida durante cinco meses en Salamanca en el barrio de Chamberí. FOTO: Policía Nacional

El 18 de diciembre de 2024, agentes de la Policía Nacional de Salamanca procedieron a la detención de dos hombres como presuntos autores de la retención ilegal de una mujer durante cinco meses en el barrio salmantino de Chamberí.

El arrestro se produjo gracias a que la propia víctima, de 59 años, logró llamar la atención de un viandante a través de la ventana para informarle de que llevaba varios días sin comer. Así pues, se alertó a los agentes y a los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, cuya intervención fue indispensable para poder forzar la cerradura y acceder al interior del domicilio.

Una vez liberada, la mujer relató que durante su cautiverio había sido privada de higiene alguna y, desde hacía veinte días, tenía prohibido salir de la habitación. De hecho, no tenía otra opción que no fuera hacer sus necesidades en un cubo. Tras ser atendida por los sanitarios en el domicilio, fue trasladada al Hospital de Salamanca para someterse a un examen más completo.

Fuentes policiales refirieron que uno de los dos captores habría estado cobrando la pensión de la mujer, de unos 700 euros.

Este miércoles, 11 de marzo, el caso de Chamberí llega a la Audiencia Provincial de Salamanca.