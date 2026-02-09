El caso de la mujer retenida durante un mes en una buhardilla del barrio del Carmen llega a la Audiencia Provincial

GALERÍA | Casa situada en el barrio de El Carmen donde han liberado a una mujer que llevaba un mes atada de pies y manos en una buhardilla

Este lunes, 9 de febrero, la Audiencia Provincial acoge la audiencia preliminar del escabroso caso que impactó a Salamanca en agosto de 2024, cuando una mujer fue hallada maniatada, con signos evidentes de malos tratos y en condiciones indignas todo ello, presuntamente, a manos de su pareja sentimental.

El hallazgo tuvo lugar el sábado 10 de agosto, cuando la Policía Nacional encontró a la víctima en un domicilio de la calle Linares, en el barrio de El Carmen. Como informó este medio, algunos vecinos ya habían alertado previamente de la ausencia de la mujer y de gritos de auxilio que procedían del interior del inmueble.

Una vez los agentes se personaron en el edificio llamaron de forma insistente a la puerta que, finalmente, una mujer abrió asegurando encontrarse sola en la vivienda.

Pese a mostrarse reticente en un principio, finalmente terminó permitiendo el acceso policial. Durante la correspondiente inspección del piso, la Policía Nacional descubrió una pequeña puerta que llevaba hasta una buhardilla de reducidas dimensiones, escasa altura y prácticamente sin luz natural.

GALERÍA | Casa situada en el barrio de El Carmen donde han liberado a una mujer que llevaba un mes atada de pies y manos en una buhardilla

Fue en esa estancia de la casa donde hallaron a un hombre sujetando por las muñecas a una mujer, que se encontraba inmovilizada sobre una cama. Ante la presencia policial, el varón la soltó y se procedió de inmediato a su detención.

Tal y como refirieron fuentes policiales, la víctima presentaba un fuerte olor a orín, estaba aturdida y mostraba múltiples lesiones en muñecas, tobillos, cara y brazos. Asimismo, le habían cortado el pelo.

Tras ser liberada, la mujer fue trasladada al Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde relató que llevaba cerca de un mes atada de pies y manos por su pareja, sin posibilidad de asearse con normalidad y siendo obligada a hacer sus necesidades en un cubo. También manifestó haber sido golpeada en repetidas ocasiones.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de madre e hijo.

Ahora, el caso llega a la Audiencia Provincial de Salamanca, en cuyo banquillo de los acusados se sentarán J.M.J.J Y A.M.J.M acusados de incurrir delitos de detención ilegal, agresión sexual, amenazas y quebrantamiento.