Una chimenea, el origen del incendio de una vivienda en el municipio de Anaya de Alba

Un chimena, el origen del incendio de una vivivienda en el municipio de Anaya de Alba

La localidad salmantina de Anaya de Alba se ha convertido este sábado, 11 de abril, en el escenario de un incendio.

Ha sido alrededor de las 14:10 horas cuando se daba la voz de alarma acerca de un fuego originado en una vivienda situada en una finca del municipio.

Hasta el lugar se ha desplazado tanto una patrulla de la Guardia Civil, como los servicios de extinción de incendios de los Bomberos de la Diputación. Estos han confirmado ya que el incendio se originó en la chimenea, en la zona del tejado.

Rápidamente, han procedido con las labores para sofocar la llamas y el incidente ya se da por contolado.

Durante el incendio, se produjo el derrumbe del tramo de chimenea afectado, pero no hay que lamentar daños personales y la rápida intervención evitó consecuencias mayores.