Un choque entre una ambulancia y dos turismos se salda con dos heridos en la calle La Bañeza

Colisión entre una ambulancia y dos vehículos en Salamanca

Una ambulancia de soporte vital básico se ha visto implicada este viernes en un accidente de tráfico en Salamanca, en el que también colisionaron dos turismos. El suceso tuvo lugar a las 17:46 horas en el cruce de la calle La Bañeza con Valles Mineros.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas en el lugar por la propia dotación sanitaria de la ambulancia implicada.

Tal y como ha informado el 112 una de las personas implicadas en el impacto presentaba una crisis de ansiedad.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Policía Local, y se informó también al Cuerpo Nacional de Policía.

Pese a la aparatosidad del accidente ninguno de los heridos ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.