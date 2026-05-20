El choque de un bus urbano con dos coches provoca un atasco en la avenida de Portugal

La colisión de un bus con dos coches en la avenida Portugal ha provocado retenciones en el tráfico en la mañana de este miércoles.

Los hechos se han producido poco antes de las 11:00 horas, en la concurrida calle de la capital salmantina.

El suceso no se ha cobrado heridos, por lo que no se ha solicitado asistencia para niguno de los ocupantes de los vehículos implicados.

El tráfico irá volviendo paulatinamente a la normalidad a medida que se esclarezcan las circunstancias del incidente.