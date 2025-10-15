Un choque entre un camión y un coche bloquea el tráfico en la calle Bolivia con Gómez Ulla

Choque entre un turismo y un camión en calle Bolivia con Doctor Gómez Ulla

Un camión y un turismo han protagonizado una colisión este miércoles en la intersección de la calle Bolivia con Gómez Ulla, provocando el bloqueo temporal del tráfico en la zona.

El impacto, no ha dejado víctimas, aunque sí ha ocasionado daños en ambos vehículos.

La circulación permaneció interrumpida durante varios minutos mientras se retiraban los vehículos implicados y se normalizaba la situación en la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente.