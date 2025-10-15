Un choque entre un camión y un coche bloquea el tráfico en la calle Bolivia con Gómez Ulla
Los conductores salieron ilesos del impacto, que dejó daños visibles en los vehículos
Un camión y un turismo han protagonizado una colisión este miércoles en la intersección de la calle Bolivia con Gómez Ulla, provocando el bloqueo temporal del tráfico en la zona.
El impacto, no ha dejado víctimas, aunque sí ha ocasionado daños en ambos vehículos.
La circulación permaneció interrumpida durante varios minutos mientras se retiraban los vehículos implicados y se normalizaba la situación en la vía.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente.
También te puede interesar
Lo último