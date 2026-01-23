El choque entre un camión y un turismo deja a un hombre sexagenario herido en la carretera de Colmenar de Montemayor

El 1-1-2 informa de que el conductor del coche, que se quejaba de un dolor en las piernas, estaba atrapado en el interior del vehículo

Ambulancia. Imagen de archivo Salamanca24horas
Ambulancia. Imagen de archivo Salamanca24horas

Un camión y un turismo han colisionado en la tarde de este viernes 23 de enero a la altura de Colmenar de Montemayor, en la DSA-280, en el kilómetro 12.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió poco antes de las 17:00 horas varios avisos que informaban de esta colisión y de que el conductor del coche se quejaba de un dolor en las piernas y estaba atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los bomberos de la Diputación de Salamanca, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al herido, un hombre de 60 años.

También te puede interesar

Lo último

stats