El choque entre un camión y un turismo deja a un hombre sexagenario herido en la carretera de Colmenar de Montemayor

Un camión y un turismo han colisionado en la tarde de este viernes 23 de enero a la altura de Colmenar de Montemayor, en la DSA-280, en el kilómetro 12.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió poco antes de las 17:00 horas varios avisos que informaban de esta colisión y de que el conductor del coche se quejaba de un dolor en las piernas y estaba atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los bomberos de la Diputación de Salamanca, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al herido, un hombre de 60 años.