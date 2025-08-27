Un choque entre un camión y un turismo en la rotonda de E. Leclerc deja un herido leve
El herido es un varón que se quejaba de un dolor en el cuello cuando llegaron los servicios sanitarios y que fue trasladado para una posterior exploración al hospital de Salamanca
Una colisión por alcance entre un camión y un turismo en la rotonda de E.Leclerc deja herido leve a un varón que se quejaba de un dolor en el cuello a la llegada de los servicios sanitarios. Fue trasladado más tarde al hospital de Salamanca para una segunda exploración.
El accidente, según notifica el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se ha producido pasadas las 19:00 horas de este miércoles, hasta donde han acudido también la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada.
El mismo 1-1-2 apunta que el camión implicado en el choque iba sin carga.
