Un choque entre dos coches derriba dos señales de tráfico en la rotonda del Helmántico

En la mañana de este jueves, a las 09:08 horas, se ha registrado un accidente de tráfico en la carretera N-630, en el kilómetro 336, en la rotonda situada junto al estadio Helmántico, en Villares de la Reina. Dos turismos han colisionado en este punto, lo que ha provocado que un varón de aproximadamente 40 años resultara contusionado.

El impacto ha sido lo suficientemente fuerte como para derribar dos señales de tráfico ubicadas en la rotonda, generando además daños materiales en ambos vehículos.

La Guardia Civil de Tráfico se personó rápidamente en el lugar para regular el tráfico, mientras que los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl enviaron una ambulancia para atender al herido.

