El choque de dos coches termina con uno de ellos en la cuneta en la A-66

En la tarde de este jueves, poco después de las 18:00 horas, dos turismos han colisionado con fuerza en la autovía A-66, a poca distancia de la rotonda de Buenos Aires. El golpe ha provocado retenciones puntuales y, producto del impacto, uno de los vehículos ha quedado en la cuneta.

Choque de dos cohes A66 | Andrea Mateos

Pese a la virulencia del golpe, el incidente se ha saldado sin heridos.

Así pues, en el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil para regular el tráfico y garantizar la seguridad vial mientras se retiraban los vehículos accidentados.