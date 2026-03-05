El choque de dos coches termina con uno de ellos en la cuneta en la A-66
Pese a la virulencia del golpe, el incidente se ha saldado sin heridos
En la tarde de este jueves, poco después de las 18:00 horas, dos turismos han colisionado con fuerza en la autovía A-66, a poca distancia de la rotonda de Buenos Aires. El golpe ha provocado retenciones puntuales y, producto del impacto, uno de los vehículos ha quedado en la cuneta.
Pese a la virulencia del golpe, el incidente se ha saldado sin heridos.
Así pues, en el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil para regular el tráfico y garantizar la seguridad vial mientras se retiraban los vehículos accidentados.
También te puede interesar
Lo último