Una vaca provoca una colisión entre un turismo y una furgoneta en Villaseco de los Gamitos

Una mujer ha resultado herida tras una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta, un incidente que ha ocurrido a las 11:11 horas de la mañana y que ha dejado uno de los vehículos en la cuneta de la vía. Según fuentes cercanas del caso, se habría producido por una vaca.

Según ha indicado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la fémina de unos 63 años presentaba un fuerte dolor en la espalda, lo que ha hecho que una ambulancia del SACYL se traslade hasta el lugar de los hechos.

Accidente Doñinos de Ledesma

La colisión ha sido provocada por una vaca, y aunque en un principio el 1-1-2 informó de que se había producido en Doñinos de Ledesma, finalmente el incidente ha sido en Villaseco de los Gamitos.

Además, la benemérita se encuentra controlando el tráfico de la vía para evitar mayores incidentes y se recomienda circular con precaución por la zona.

También ha destacado otro accidente en la capital salmantina, donde sobre las 12:15 horas de la mañana un ciclista ha resultado herido tras ser arrollado por un vehículo en la avenida Alfonso XI. Hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia del SACYL, la Policía Nacional y la Policía Local.