El choque de una furgoneta y un coche en Villares de la Reina se cobra una mujer herida

Ambulancia en el polígono de los Villares. Foto de archivo

Un accidente de tráfico en Villares de la Reina en la tarde de este lunes se ha cobrado una mujer herida.

Los hechos han tenido lugar, concretamente, en el cruce de las calles Austria y Paraguay, en el polígono industrial.

Tal y como han referido desde el 112 de Castilla y León en el aviso, recibido a las 19:11 horas, se alertaba de la colisión de una furgoneta y un turismo.

Producto del golpe, una mujer de 40 años presentaba dolor en el pecho, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria.

Hasta el punto del incidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico junto a una ambulancia para valorar, in situ, el estado de la herida y su posible traslado al Hospital de Salamanca.