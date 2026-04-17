El choque de una moto y un coche en las inmediaciones del Hospital de Salamanca se cobra un herido

Un motorista ha resultado herido al colisionar contra un coche en Salamanca capital.

Los hechos han tenido lugar a las 12:30 horas de este viernes, en la rotonda situada junto al hospital Clínico de Salamanca.

Accidente rotonda Hospitales

Producto del impacto, el herido ha quedado "sentado" sobre el asfalto hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local para regular el tráfico mientras, paralelamente, el personal sanitario de Sacyl procedía a la valoración del motorista.