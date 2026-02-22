Un choque entre un tractor y un turismo en Alaraz deja un herido

A pocos minutos de las once de la mañana de este domingo 22 de febrero, sobre las 10:55 horas, el servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por un accidente de tráfico en Salamanca.

En concreto, dentro del término municipal de Alaraz, en el punto kilométrico 21 de la carretera DSA-140, a la entrada de la localidad desde Pedraza. El incidente se ha tratado de una colisión entre un turismo y un tractor.

Producto del choque, ha resultado herido un varóns de unos 70 años, que viajaba en el turismo y estaba consciente a la llegada de los sanitarios. Hasta allí se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.