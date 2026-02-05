El choque de dos turismos en Salamanca capital se salda con un herido

Colisión de dos coches en la avenida Luis de Camoens

A las 13:30 horas, el 1-1-2 de Castilla y León ha sido alertado de la colisión de dos coches en la avenida Luis de Camoens, en Salamanca capital.

En el aviso, refieren fuentes oficiales, se solicitaba asistencia sanitaria para un hombre de 40 años que presentaba dolor cervical tras el impacto.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para atender al varón y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.