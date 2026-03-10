Un ciclista resulta herido al chocar contra un coche en Salamanca capital

Apenas dos minutos después de las 19:32 horas de la tarde de este miércoles, el 112 de Castilla y León ha sido informado de un accidente de tráfico en Salamanca capital.

Concretamente, el suceso, la colisión de un coche y una bicicleta, ha tenido lugar en la calle Hermanas Fidalgo Morales, en la glorieta con la Avenida Salamanca.

Como consecuencia del impacto, ha resultado herido el ciclista, de 56 años de edad. Fuentes oficiales han referido que se quejaba de dolor en un tobillo y en la espalda.

Así pues, hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Salamanca y una ambulancia de Sacyl para prestar asistencia sanitaria al herido.