Un ciclista resulta herido tras chocar con una furgoneta en plena avenida de Portugal

Una bicicleta y una furgoneta se han visto implicadas en la mañana de este lunes en un accidente de tráfico en la avenida de Portugal. Como consecuencia del impacto, el ciclista, un varón de unos 30 años de edad, ha resultado herido y se encontraba dolorido en el lugar del accidente.

El suceso ha tenido lugar a las 13:16 horas, a la altura del número 147, cuando una bicicleta y una furgoneta han colisionado.

El 112 dio aviso a la Policía Local de Salamanca y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar para regular el tráfico y esclarecer lo ocurrido y a Sacyl.