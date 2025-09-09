Cinco personas detenidas por agredir con barras de hierro a un matrimonio de Salamanca a la puerta de su casa

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a cinco personas por agredir con barras de hierro a la puerta de su casa. Los agresores son cuatro hombres y una mujer que pertenecen a la misma familia.

Según fuentes policiales, los hechos se produjeron cuando las víctimas estaban fuera de la vivienda y los agresores llegaron, produciéndose el altercado a las puertas de su casa. Los agresores comenzaron golpeando al marido con palos y barras de hierro, también amenazaron verbalmente al matrimonio.

La agresión fue presenciada desde dentro del domicilio por el hijo de las víctimas. Una agresión que ha producido importantes lesiones al hombre que lo ha obligado a estar hospitalizado durante veinte días.