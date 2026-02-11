Un ciprés cae en plena vía pública en la plaza de San Román

Cae un ciprés en la plaza de San Román

Un ciprés de gran tamaño se ha precipitado en plena vía pública, más en concreto en la plaza de San Román sin causar, por suerte, ningún herido.

El incidente ha ocurrido a las 17:36 horas según ha alertado los Servicios de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, lo que ha hecho que hasta el lugar de los hechos se movilicen los bomberos de Salamanca y la Policía Local.

Cae un ciprés en la plaza de San Román | Andrea Mateos

Cabe destacar que este lugar se ha remodelado hace poco tiempo y que las lluvias y los fuertes vientos podrían haber causado la caída del ciprés, lo que ha obligado a precintar la zona.

Asimismo, una de las vallas del lugar también ha quedado destruida al caer sobre ella este árbol.