Un coche aparece golpeado en Pizarrales y otro choca en Gran Vía: madrugada agitada en Salamanca

En la madrugada de este domingo se han producido dos importantes intervenciones de la Policía Local en la capital salmantina.

Minutos antes de las 3:00 horas, la Policía Local localizó un vehículo detenido sobre un paso de peatones en el barrio de Pizarrales. El coche presentaba daños en la carrocería y una rueda pinchada. El conductor afirmó que había golpeado un bordillo, aunque los agentes no lograron confirmar esta versión y comenzaron a investigar por las calles aledañas el motivo exacto del incidente, sin encontrar hasta el momento ninguna evidencia que explique los daños.

Horas más tarde, a las 5:10 h, los agentes acudieron a la Gran Vía, cerca de Caldereros, por un accidente con daños materiales en la vía pública, que también afectó a un bordillo. En este caso, se abrieron diligencias por una presunta infracción de tráfico, ya que el resultado de la prueba de alcohol que se realizó al conductor fue superior a 0,60 mg/l.