Un coche arde de madrugada en Puente Ladrillo y queda totalmente calcinado

Un turismo ha quedado completamente calcinado en la madrugada de este viernes tras declararse un incendio en la calle Bregancianos, a la altura del número 1 en Puente Ladrillo.

El aviso se recibió a las 3:18 horas, momento en el que acudieron los bomberos hasta el lugar de los hechos.

A su llegada, el vehículo se encontraba ya envuelto en llamas, por lo que los Bomberos se centraron su actuación en las labores de extinción del fuego.

El incendio quedó finalmente sofocado sin que afectara a nada del entorno, ya que se encontraba aparcado aíslado.